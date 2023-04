Tayvan lideri Tsai: Çin, sorumlu bir davranış sergilemiyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:04

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:04

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in, Tayvan Boğazı'nda gerçekleştirdiği askeri tatbikatı kınayarak, "Çin gibi büyük bir Asya ülkesinin sorumlu davranış sergilemediğini" söyledi.

Tsai Ing-wen, Tsai yaptığı açıklamada "Başkan olarak ülkemizi dünyada temsil ediyorum, ister müttefik ülkelere bir ziyaret olsun, ister ABD'de durup uluslararası dostlarımızla etkileşimde bulunmak olsun, ve bu sadece yıllardır devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda Tayvan halkının ortak beklentisi. Ancak Çin bunu askeri tatbikatlara başlamak için bir bahane olarak kullandı. Tayvan Boğazı'nda ve bölgede istikrarsızlık yarattı. Bu, bu bölgedeki sorumlu büyük bir ulusun tutumu değildir" dedi.

Tsai, Tayvan halkını ülkenin savunmasıyla ilgili herhangi bir dezenformasyona inanmamaya çağırarak ordunun görevlerini yerine getirdiğini ve halkın, orduyu cesaretlendirmesi gerektiğini söyledi.

Tsai ayrıca, "Ulusumuzun askerleri ve ulusal güvenlik ekibi ülkemizi savunmak için görevlerinin başında durmaya devam edecektir" diye konuştu.

ÇİN TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Çin'in, Pazartesi günü sona eren üç günlük geniş çaplı tatbikatı, Tsai'nin geçen hafta Kaliforniya'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptığı görüşmeye misilleme niteliğindeydi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Komutanlığı yaptığı açıklamada, birliklerinin "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik yabancı müdahale girişimlerinin her türlüsünü kararlılıkla ezmek için her an savaşabileceğini" söyledi.