Tayvan lideri Tsai: Tayvan sorunu askeri yöntemlerle değil, barışçıl olarak çözülmeli
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Statükoyu koruyacağız, çatışmalardan kaçınacağız, boğazın her iki tarafındaki farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözeceğiz ve sağlıklı ve düzenli etkileşimi teşvik edeceğiz" diye konuştu.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan sorununun "barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini, savaşın bir seçenek olmadığını" söyledi.
Tsai Ing-wen, "Şu anda dünyadaki fikir birliği oldukça açık: Tayvan meselesi barışçıl bir şekilde çözülmeli. Savaş bir seçenek değildir. Her iki taraf da statükoyu barışçıl olmayan bir şekilde değiştiremez" dedi.
Tsai, Tayvan'ın Çin'i "kışkırtmayacağını, yoluna devam edeceğini" ama aynı zamanda asla "baskı altında taviz vermeyeceğini" kaydetti.
Tsai, "Statükoyu koruyacağız, çatışmalardan kaçınacağız, boğazın her iki tarafındaki farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözeceğiz ve sağlıklı ve düzenli etkileşimi teşvik edeceğiz" diye konuştu.
Tsai, adanın savunma özerkliğinin "artık bir hayal olmadığını" kaydederek, geçen yıl Tayvan'ın kendi Yongying savaş eğitim uçağının test uçuşunu gerçekleştirdiğini ve Tayvan'ın kendi denizaltısının ilk prototipinin bu yılın ikinci yarısında denize indirileceğini hatırlattı.
Tsai ayrıca, "Pek çok kişinin çabaları sayesinde dünyaya kendimizi savunma konusundaki kararlılığımızı gösterdik" dedi.
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