Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Tayvan'ın güvenliği dünyanın güvenliğini etkiler

Orta Amerika ülkelerine yapacağı 10 günlük ziyaret öncesi Çin'in itirazlarına karşın New York'ta çeşitli gayriresmi temaslar gerçekleştiren Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "Tayvan'ın güvenliği dünyanın güvenliğini etkiler" dedi.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:41
Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Tayvan'ın güvenliği dünyanın güvenliğini etkiler
Abone Ol google-news

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, New York'ta ülkesinin ABD'deki Temsilcisi Bi-khim Hsiao ve Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü'nden (AIT) yetkililerin yanı sıra Tayvanlı Amerikalılarla bir araya geldiğini bildirdi.

Tayvanlı Amerikalı topluluğu üyelerinin kendisini coşkuyla karşılamasının gününü güzelleştirdiğini ifade eden Tsai, "Bu, gezinin geri kalanında gelecek güzel şeylerin işareti" görüşünü paylaştı.

Tsai, "3 uzun yılın ardından, bu süre zarfında Tayvan'ın başarılarını paylaşmak için denizaşırı Tayvanlı topluluğumuzla ve ABD'li dostlarımızla New York'ta yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım" ifadesini kullandı.

Tayvanlı Amerikalılarla akşam yemeğinde bir araya gelen Tsai, Tayvan'ın küresel demokratik ittifakın ön saflarında yer aldığını belirtti.

Tsai, "Tayvan'ın güvenliği dünyanın güvenliğini etkiler" diyerek, Tayvan'ın özgürlük ve demokrasiye olan taahhüdünü yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Tsai'nin resmi olmayan ziyaretiyle ilgili Çin'den henüz somut bir tepki görmediklerini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, "transit ziyaret" adı altında Tsai'nin ülkede siyasi temaslarda bulunmasına izin vererek, Tayvan ile ilişkilerinin düzeyini yükselttiğini savunmuştu.


tayvan ABD Çin

İlgili Haberler

Tayvan, Çin'in herhangi bir hamlesine karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu

Tayvan, Çin'in herhangi bir hamlesine karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu
Tayvan'dan Türkiye'ye ek mali yardım

Tayvan'dan Türkiye'ye ek mali yardım
ABD, Çin'in Tayvan konusunda çatışma istemediğini iddia ediyor

ABD, Çin'in Tayvan konusunda çatışma istemediğini iddia ediyor

En Çok Okunan Haberler