Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Tayvan'ın güvenliği dünyanın güvenliğini etkiler

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:41

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:41

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, New York'ta ülkesinin ABD'deki Temsilcisi Bi-khim Hsiao ve Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü'nden (AIT) yetkililerin yanı sıra Tayvanlı Amerikalılarla bir araya geldiğini bildirdi.

Tayvanlı Amerikalı topluluğu üyelerinin kendisini coşkuyla karşılamasının gününü güzelleştirdiğini ifade eden Tsai, "Bu, gezinin geri kalanında gelecek güzel şeylerin işareti" görüşünü paylaştı.

Tsai, "3 uzun yılın ardından, bu süre zarfında Tayvan'ın başarılarını paylaşmak için denizaşırı Tayvanlı topluluğumuzla ve ABD'li dostlarımızla New York'ta yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım" ifadesini kullandı.

Tayvanlı Amerikalılarla akşam yemeğinde bir araya gelen Tsai, Tayvan'ın küresel demokratik ittifakın ön saflarında yer aldığını belirtti.

Tsai, "Tayvan'ın güvenliği dünyanın güvenliğini etkiler" diyerek, Tayvan'ın özgürlük ve demokrasiye olan taahhüdünü yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Tsai'nin resmi olmayan ziyaretiyle ilgili Çin'den henüz somut bir tepki görmediklerini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, "transit ziyaret" adı altında Tsai'nin ülkede siyasi temaslarda bulunmasına izin vererek, Tayvan ile ilişkilerinin düzeyini yükselttiğini savunmuştu.