Biden’dan Çin'i kızdıracak adım: Tayvan'a onay verdi
ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’a savunma alanında kullanılmak üzere 567 milyon dolarlık yardımı onayladı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile artan gerilim karşısında Tayvan’a savunma amacıyla 567 milyon dolarlık yardımı onayladığını duyurdu.
Açıklamada, Başkan Biden’ın ABD Dışişleri Bakanı’na “Tayvan’a yardım sağlamak üzere Savunma Bakanlığı’nın savunma ürünleri ve hizmetleri ile askeri eğitim ve öğretimde 567 milyon dolara kadar kesinti yapılmasını yönetme” yetkisi verdiği belirtilirken daha fazla açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Biden, Nisan ayında Ukrayna’nın yanı sıra İsrail ve Tayvan’a milyarlarca dolarlık yeni ABD yardımı sağlayan yasa tasarısını imzalamıştı.
ABD, resmi diplomatik ilişkileri olmasa da Tayvan’ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi konumunda.
Çin ise Washington yönetiminin Taipei’ye silah satışını sonlandırmasını talep ediyor.
Taipei ise, yenilenmiş F-14 savaş uçaklarını da içeren ABD’nin silah teslimatlarının gecikmesinden şikayetçi.
Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin ise, son 5 yılda Tayvan’a yönelik siyasi ve askeri baskıyı arttırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan