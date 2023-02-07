Tayvan, Türkiye'ye yaptığı yardımı 2 milyon dolara çıkardığını açıkladı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Tayvan, Türkiye'ye yaptığı bağışı 2 milyon dolara çıkardığını ve kurtarma ekipleri gönderdiğini açıkladı
Tayvan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından harekete geçerek, yardım ekibi göndereceğini duyurdu.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın Türkiye'ye yaptığı bağışı 2 milyon dolara çıkardığını ve kurtarma ekipleri gönderdiğini açıkladı.
Taipei yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye 200 bin dolar bağışta bulunacağını bildirmişti.
Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansı, bugün 130'dan fazla kurtarma görevlisinin kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.
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