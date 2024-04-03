Tayvan'da son 25 yılın en şiddetli depremi... Ölü ve yaralı sayısı şaşırttı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 03.04.2024 - 13:05

Televizyonda yayımlanan görüntülerde, depremin merkez üssüne yakın dağlık ve az nüfuslu bir bölge olan Hualien'deki binaların eğildiği gözlemlendi.

Ada genelinde güçlü bir şekilde hissedilen deprem, itfaiyecilerin insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek için verdiği olağanüstü çabaya sahne oldu.

Taipei'de bir hastane çalışanı olan 60 yaşındaki Chang Yu-lin depremin şiddetini anlatırken “evinin çökmesinden korktuğunu” söyledi.

Benzer şekilde, Hualien'de sadece Chan soyadını kullanarak kendini tanıtan bir pansiyon sahibi, misafirleri arasında yaşanan dehşeti anlatırken, “bunun şimdiye kadar yaşadığı en şiddetli deprem olduğunu” belirtti.

Depremin derinliği 15,5 km olarak bildirildi ve tam da bölge sakinleri mesaiye başlarken ve çocuklar okula giderken meydana geldiği kaydedildi. Yetkili kuruluşlar, Güney Japonya ve Filipinler için tsunami uyarısı yayınlasa da bu uyarılar daha sonra geri çekildi.

Taipei'de sarsıntılar nedeniyle metro seferleri geçici olarak durduruldu ve Tayvan’ın bir çok yerinde tehlike arz eden toprak kaymaları meydana geldi.

Yıkılan yapıların altında mahsur kalan 77 kişiden yaklaşık 60'ı, Hualien'in kuzeyindeki bir tünelde mahsur kalırken, iki Alman da başka bir tünelde mahsur kaldı. Resmi raporlara göre toplam yaralı sayısı 800'e ulaştı.

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, kurtarma operasyonlarının acil öncelikte olduğunu ve Perşembe gününe kadar etkilenen bölgeye demiryolu bağlantısını yeniden sağlamak için seferber olduklarını vurguladı.

Hasara rağmen Tayvan hava kuvvetleri, önemli bir askeri üste konuşlu bulunan hafif hasarlı altı F-16 savaş uçağının hızlı bir şekilde hizmete döneceğini bildirdi.

Japonya meteoroloji ajansı depremin büyüklüğünü 7.7 olarak kaydedip Okinawa'da küçük tsunami dalgaları olduğunu bildirirken, Filipinli yetkililer kıyıların boşaltılması çağrısında bulundu. Deprem Çin'in Fujian eyaleti ve Şanghay'a kadar hissedildi.

NÜKLEER SANTRALLER DE HASAR YOK

Öte yandan, Tayvan altyapısının depreme büyük ölçüde dayandığı belirtildi. Kesilen elektrik bağlantısı kısa sürede sağlandı ve ülkedeki iki nükleer santralde de herhangi bir hasar bildirilmedi.

Yüksek hızlı tren servisi, incelemeler yapıldığını, ancak herhangi bir yaralanma olmadığını duyurdu. Küresel teknoloji devlerinin önemli bir tedarikçisi olan Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi, önlem olarak bazı tesisleri tahliye etti ancak önemli bir hasar olmadığını bildirdi. Üretim yaklaşık 4 saat sonra kaldığı yerden devam etti.

Deprem, 1999 yılında meydana gelen ve yaklaşık 2.400 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7,6 büyüklüğündeki depremden bu yana Tayvan'da yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Sismologlar, Çarşamba günkü depremin şiddet ölçeğinde "Üst 6" olarak değerlendirerek ciddi yapısal hasara ve nüfusun güvenli bir şekilde hareket etme kabiliyeti üzerinde önemli bir etki yarattığına işaret etti.

17 Ağustos 1999’da, Türkiye Gölcük’te, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 285 bin 211 ev yıkılmış, 17 bin 480 kişi can vermişti. 6 Şubat 2023’te, Türkiye Kahramanmaraş’ta, 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.

Türkiye genelinde 53 bin 537 kişi can vermiş, yaklaşık 20 bin bina ise yıkılmış veya yaşanılamayacak hale gelmişti.