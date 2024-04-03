Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, A 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS) depremin merkez üssünün Tayvan'ın Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:00
Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem
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Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, A 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS) depremin merkez üssünün Tayvan'ın Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Hualien'de bazı binalar kısmen çökerken, yan yatan yapılar da oldu.

Daha önce, Japonya ve Filipinler gibi çevre ülkelerde tsunami uyarıları yapıldı.

Başkent Taipei'de sarsıntı anında çekilen videolarda, sallanan binalar görüldü.

BBC

Tayvan'ın dağlık iç kesimlerinde çekilen görüntülerde de depremin toprak kaymalarına yol açtığı görülüyor.

Yerel kanallarda yer alan görüntülerde de çökmüş binalar ve evlerinden, okullarından tahliye edilenleri görmek mümkün.

Ada genelinde elektrik kesintileri oldu ve internet kesildi.

Deprem yerel saatle 07:58'de, yerin 15,5 kilometre altında meydana geldi. Daha sonra 4'ten büyük en az dokuz artçı sarsıntı meydana geldi.

Reuters
Tayvan'ın dağlık iç kesimlerinde sarsıntı toprak kaymalarına yol açtı.

Tayvan'ın kuzeyindeki Japonya'da tsunami uyarısı yapıldı ve dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği kaydedildi.

Flipinler'de de tsunami uyarısı yapıldı ve bölge halkına daha yüksek kesimlere gitmeleri tavsiye edildi.

Ancak iki saat sonra Büyük Okyanus Tsunami Uyarı Merkezi tehlikenin geçtiğin duyurdu.

Çin medyası, sarsıntının ülkenin güneydoğusundaki Fujian bölgesinin bazı yerlerinde hissedildiğini bildirdi.

Eylül 1999'da, Tayvan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem 2400 kişinin ölümüne yol açmış, 5 bin bina da yok olmuştu.


BBC Türkçe
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