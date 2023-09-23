Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Tayvan’da golf malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiyecilerin müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı, 5 kişiden ise haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:20
Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
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Tayvan’ın Pingtung bölgesinde golf malzemeleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiyecilerin söndürme çalışması sırasında fabrikada patlama meydana geldi.

Olayda 3’i itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı ve 4 fabrika işçisi ve 1 itfaiyeciye ise ulaşılamadığı açıklandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, Pingtung’a gideceğini duyurdu.

Tsai, yerel yetkililerin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için acil durum operasyon merkezi kurduğunu belirtti.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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