Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:20

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:20

Tayvan’ın Pingtung bölgesinde golf malzemeleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiyecilerin söndürme çalışması sırasında fabrikada patlama meydana geldi.

Olayda 3’i itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı ve 4 fabrika işçisi ve 1 itfaiyeciye ise ulaşılamadığı açıklandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, Pingtung’a gideceğini duyurdu.

Tsai, yerel yetkililerin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için acil durum operasyon merkezi kurduğunu belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.