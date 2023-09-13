Tayvan Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: Çin'e ait askeri hava araçları ve gemiler tespit edildi
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 27 hava aracından 9'unun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.
Açıklamada, "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, aynı tipteki bir dron ile 2 "J-10" tipi savaş uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı ve "Y-8 ASW" tipi deniz devriye, "KJ-500" tipi erken uyarı, "Y-9" tipi askeri nakliye uçaklarının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.
Bakanlık, dün de akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracı ve 20 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti.
Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD ve Kanada donanmalarına ait 2 savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından geldi.
ABD donanmasına ait "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan Ralph Johnson muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa kruvaziyeri, 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yapmıştı.
Çin ordusu, geçişin "gösteriş amaçlı" olduğunu savunmuş, gemilerin takip edildiğini, yasalara ve uluslararası kurallara uygun tepkinin verildiğini bildirmişti.
Geçişin adından 11 Eylül'de Çin'in Şandong uçak gemisi, Tayvan'ın güney ucundaki Eluanbi Burnu'na 60 deniz mili (yaklaşık 111 kilometre) kadar yaklaşmıştı.
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