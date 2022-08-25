Tayvan'dan Çin uyarısı: 15 savaş uçağı ve 4 gemi ada çevresinde görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 9'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.
Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.
Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.
Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Akşener canlı yayında açıkladı!