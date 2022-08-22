Tayvan'dan 'demokrasi çipleri' vurgusu: Üretmek için iş birliğini güçlendirmeye hazırız

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:02

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan'ı ziyaret eden ABD'nin Indiana eyaletinin Valisi Eric J. Holcomb ile görüşmesinde Başkan Joe Biden'ın bu ayın başında 'Çip ve Bilim Yasası'nı onaylayarak yürürlüğe koymasının, tedarik zincirlerinin güvenliğini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Tsai Ing-wen, ekonomik güvenliğin ulusal ve bölgesel güvenliğin önemli bir sac ayağı olduğunu vurgulayarak, "Tayvan demokratik ortakları ile sürdürülebilir tedarik zincirlerini oluşturmak, 'demokrasi çiplerini' üretmek için iş birliğini güçlendirmeye hazır. Ortak değerlerimizi birlikte koruyabilir ve daha fazla refah yaratabiliriz" dedi.

Eric J. Holcomb da görüşmede, başta Ada'nın en büyük entegre devre üreticisi MediaTek olmak üzere 10 Tayvan şirketinin Indiana'da yatırımları olduğunu aktararak, "Tayvan gibi bir ortakla yeniliğin yön verdiği bir geleceği yaratabileceğimize, küresel çözümler üretebileceğimize ve bizi ileri götürecek çığır açıcı araştırmaları yürütebileceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.

Holcomb, Covid-19 salgının başlangıcından bu yana ziyaret eden ilk ABD'li vali oldu.

'ÇİĞ DÖRTLÜSÜ'

Görüşmenin, ABD'nin Japonya, Güney Kore ve Tayvan ile oluşturmayı tasarladığı, çip üretiminde iş birliğini öngören "Çip Dörtlüsü" birlikteliğinin hazırlıklarının yapıldığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

İlk hazırlık toplantısının ağustos sonunda veya eylül başında yapılması planlanan "Çip Dörtlüsü", Çin tarafından, çip sektöründe kendisine karşı blok oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Ağustos'ta imzalayarak yürürlüğe soktuğu yasa, ülke içinde yarı iletken üretimini teşvik için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikası kuracak firmalara dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimi vadediyor.

Yasanın, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketlere, üçüncü ülkelerdeki üretim tesislerinin teknolojik kapasitesini geliştirmeme şartı getirmesi, Çin'in bu alandaki etkisini sınırlama hedefine işaret ediyor.