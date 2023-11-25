Tayvanlı milyarder başkanlık yarışından çekildi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 25.11.2023 - 11:19

Apple'ın büyük tedarikçisi Foxconn'un milyarder kurucusu Terry Gou, 2024 Tayvan devlet başkanlığı için adaylıktan vazgeçerek, yarıştan çekildi.

Adaylıktan geri çekilmesine ilişkin bir bilgi vermeyen Gou, "Uluslararası iş dünyasının savaş alanında asla pes etmedim" dedi.

Gou, "Tayvan'ın geleceği için vatanıma verebileceğim tek sevgi, bu konuda boyun eğmeyi seçmektir" diye konuştu.

Gou, Ağustos ayında devlet başkanlığı için adaylığını açıklamış ve Foxconn'un yönetim kurulundan istifa etmişti.

Tayvan'da başkanlık seçiminin 13 Ocak 2024'te yapılması planlanıyor.