Tayvanlı milyarder başkanlık yarışından çekildi

Apple'ın büyük tedarikçisi Foxconn'un milyarder kurucusu Terry Gou, 2024 Tayvan devlet başkanlığı adaylık için son başvuru tarihinden saatler önce yarıştan çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:19
Tayvanlı milyarder başkanlık yarışından çekildi
Abone Ol google-news

Apple'ın büyük tedarikçisi Foxconn'un milyarder kurucusu Terry Gou, 2024 Tayvan devlet başkanlığı için adaylıktan vazgeçerek, yarıştan çekildi.

Adaylıktan geri çekilmesine ilişkin bir bilgi vermeyen Gou, "Uluslararası iş dünyasının savaş alanında asla pes etmedim" dedi.

 Gou, "Tayvan'ın geleceği için vatanıma verebileceğim tek sevgi, bu konuda boyun eğmeyi seçmektir" diye konuştu.

Gou, Ağustos ayında devlet başkanlığı için adaylığını açıklamış ve Foxconn'un yönetim kurulundan istifa etmişti.

Tayvan'da başkanlık seçiminin 13 Ocak 2024'te yapılması planlanıyor.


tayvan apple Foxconn

İlgili Haberler

Tayvan'da yerli atağı: Prototipini suya indirdi

Tayvan'da yerli atağı: Prototipini suya indirdi
Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 68 askeri hava aracı ve 10 gemi tespit edildi

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 68 askeri hava aracı ve 10 gemi tespit edildi

En Çok Okunan Haberler