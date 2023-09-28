Tayvan'da yerli atağı: Prototipini suya indirdi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:07

Tayvan, egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin’e karşı caydırıcılık sağlama amacıyla başlattığı Yerli Savunma Denizaltı Programı çerçevesinde geliştirilen ilk yerli denizaltı prototipini tanıttı. Liman kenti Kaohsiung'da düzenlenen törende “Haikun” ismi verilen denizaltı, test için suya indirildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, törende yaptığı konuşmada, "Tarih, bu günü sonsuza kadar hatırlayacak. Yerli denizaltı yapma fikri daha önce imkansız bir görev olarak görülüyordu. Ama bugün gözümüzün önünde tasarlayıp ürettiğimiz bir denizaltı duruyor. Bu, Tayvan'ı koruma kararlılığımızın somut bir şekilde gerçekleşmesidir” diye konuştu.

2024 SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Askeri yetkililere göre, 1,54 milyar dolarlık dizel elektrikle çalışan denizaltı, çeşitli testlerden geçirilecek ve 2024 yılı sonuna kadar donanmaya teslim edilecek. Denizaltı, ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin'in savaş sistemini ve ABD yapımı füzeler taşıyacak.

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

Tayvan çevresinde askeri tatbikatlarını arttıran Çin, savaş uçakları ve donanma gemilerini devriye ve tatbikat için Tayvan yakınlarına gönderiyor.

Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.