Tekerlekli sandalyeden çıktı: Uyuşturucu sanılıyor

Hong Kong Havalimanı'nda, bir yolcunun tekerlekli sandalyesinden 11 kilogram kokain olduğu düşünülen madde çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:16
Tekerlekli sandalyeden çıktı: Uyuşturucu sanılıyor
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Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer, bir yolcunun tekerlekli sandalyesinin minderinin altında 11 kilogram kokain olduğu düşünülen madde çıktı.

Karayip ülkesi Sint Maarten'den Paris'e, Paris'ten de Hong Kong'a uçan 51 yaşındaki bir adam tutuklandı.

BBC'nin aktardığına göre şüpheli, tekerlekli sandalyeyi iki kayıtlı bagajından biri olarak vermişti. Havalimanı yetkilileri, sandalyenin minderlerinin tekrar dikildiğini fark edince şüphelendi. 

Yürüme sorunları yaşayan şüphelinin tekerlekli sandalyenin kendisine bir arkadaşı tarafından ödünç verildiğini ifade etti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen maddenin kokain çıkması halinde, sandalyede bulunan miktarın 1.5 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor. 51 yaşındaki adam, cumartesi günü gümrük kontrolünden geçerken yakalandı. 

İsmi paylaşılmayan 51 yaşındaki adam, tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunursa müebbet hapis cezasına çarptırılabilir. 


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