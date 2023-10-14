Havalimanında yakalandı... İç çamaşırlarından 300 bin TL'lik uyuşturucu çıktı!
İstanbul’dan hava yoluyla Çarşamba Havalimanı’na gelen 2 şüphelinin üst aramasında iç çamaşırlarında koli bandıyla sarılmış 963 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan 2 şüpheli İstanbul’dan hava yoluyla Samsun’a geldi.
963 ADET ECSTASY HAPI YAKALANDI!
İstihbarat üzerine; narkotik ekiplerince 2 şüpheli savcının talimatıyla uçaktan iner inmez yakalandı. Yapılan üst aramasında üst üste 2 iç çamaşırı giyen şüphelilerin bunların altına koli bandıyla 963 adet ecstasy hapı yapıştırdıkları tespit edildi. Uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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