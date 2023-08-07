Tekneyle sürüklenen genç 35 saat sonra kurtarıldı

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında kısmen batan tekneyle sürüklenen bir genç, 35 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:19
Abone Ol google-news

ABD’nin Florida eyaletinde sahil güvenlik ekipleri, Cuma günü 3 metrelik tekneyle denize açılan bir gencin geri dönmediği yönünde ihbar aldı.

HC-130 Hercules tipi uçak ile başlatılan arama-kurtarma çalışmasında, gencin Cumartesi sabahı Atlantik Okyanusu'nda kısmen batık halde olan tekneyle sürüklendiği tespit edildi.

Gencin bulunduğu bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan gencin 35 saat boyunca sürüklendiği, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.


ABD Florida tekne sahil güvenlik

İlgili Haberler

Meksika’dan ABD’ye 7 maymun kaçıran şahıs yakalandı

Meksika’dan ABD’ye 7 maymun kaçıran şahıs yakalandı
ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri aksadı

ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri aksadı

En Çok Okunan Haberler