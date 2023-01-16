Teknoloji devi 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 100'den fazla çalışanını kovdu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 18:29

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 18:29

Çin'in Tencent şirketi,şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yüzden fazla çalışanını işten çıkardığını, bazı çalışanlarının polise sevk edildiğini ve daha sonra rüşvet ve zimmete para geçirmekten suçlu bulunduğunu bildirdi.

Tencent şirketi, 100'den fazla çalışanını dolandırıcılıkla mücadele politikasını ihlal etmekten suçlu bulduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre şirketten yapılan açıklamada, 10'dan fazla çalışanın mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Tencent, "Şirket içindeki yolsuzluk ve dolandırıcılık sorunlarına yanıt olarak, Tencent'in Dolandırıcılıkla Mücadele Soruşturma Departmanı baskısını güçlendirmeye devam etti ve ortak sorunları olan bir dizi ihlali araştırdı. 2022 yılı boyunca soruşturulan ve ele alınan vaka ve personel sayısı 2021 yılına kıyasla arttı" dedi.

Suçlananların şirket fonlarını zimmetlerine geçirdiklerinin ve rüşvet aldıklarının tespit edildiği, bir kısmının polise sevk edildiği ve bazılarının mahkemede suçlu bulunduğu ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, "bir çalışanın 'devlet dışı çalışanlardan rüşvet almaktan' suçlu bulundu ve üç yıl hapse mahkum edildi" denildi.