Çin'den uygun fiyatlı elektrikli hatchback...

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 06:58

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 06:58

BYD Çin'de yeni bir elektrikli küçük otomobil piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BYD Dolphin'den daha küçük ve daha ucuz olan BYD Seagull'ın fiyatı 60 bin ila 100 bin yuan arasında değişiyor.

Bu da yaklaşık 8 bin 860 ila 14 bin 770 dolara denk geliyor. Küçük elektrikli otomobil bu yıl içinde Çin pazarına sunulacak.

Planlar, BYD'nin Seagull modeli için Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) hem teknik veriler hem de görsellerle birlikte onay başvurusunda bulunması üzerine Çin medyasına sızdı. Küçük elektrikli otomobilin estetiği, Ocean serisini oluşturan Seal elektrikli sedan ve Dolphin elektrikli kompakt otomobile dayanacak.

Tescil belgesinde Seagull'ın 55 kW gücünde olacağı ve BYD şirketi FinDreams tarafından üretildiği söylenen henüz bilinmeyen bir kapasiteye sahip bir LFP batarya ile donatılacağı belirtiliyor. Seagull'ın, Dolphin'de olduğu gibi 30.7 kWh'den başlayan çeşitli batarya seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

SEAGULL BOYUTLARI

Başvuru belgelerine göre Seagull 3 metre 78 santim uzunluğunda, 1 metre 71.5 santim genişliğinde ve 1 metre 54 santim yüksekliğinde. Dingil mesafesinin ise 2 metre 50 santim olacağı paylaşıldı.

BYD'nin elektrikli platformu 3.0, 800 voltluk bir sistem voltajına ve şirket içi LFP hücre kimyasına dayanıyor. BYD Seal örneğinde, elektrikli platform, bataryayı doğrudan araç gövdesine entegre eden şirketin yeni hücreden gövdeye yaklaşımıyla donatıldı.

MIIT'ye yapılan tescil başvurusu, Seagull elektrikli otomobilin üretimine kısa süre içinde başlanacağını ve yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğini gösteriyor.