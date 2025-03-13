Teknoloji devleri borsada sert düşüş yaşadı: Milyarderlerin serveti buharlaşıyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:20

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:20

Son dönemde ABD borsalarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle teknoloji sektörünü sert vurdu.

Tesla ve Nvidia gibi dev şirketler, yapay zeka kârlılığına dair endişeler, siyasi belirsizlikler ve yüksek değerleme tartışmaları nedeniyle büyük değer kayıpları yaşadı.

Bu durum, Nasdaq Bileşik Endeksi ve S&P 500'ün yıl içinde negatif bölgede seyretmesine yol açarken, ABD merkezli en büyük on teknoloji patronu da büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı.

2025 yılı itibarıyla bu milyarderler toplamda 217 milyar dolar kaybetti.

MUSK'IN KAYBI 132 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Tesla'nın piyasa değerinin yıl içinde %45 düşmesi, Elon Musk’ın servetinde 132 milyar dolarlık bir erimeye neden oldu.

Sadece Pazartesi günü Musk, Tesla hisselerindeki sert düşüş nedeniyle 29 milyar dolar kaybetti.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti ise 19,3 milyar dolar erirken, Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 16,4 milyar dolar zarar etti.

ZUCKERBERG VE GATES SERVETİNİ ARTIRDI

Teknoloji dünyasında büyük kayıplara rağmen, iki isim 2025 yılında servetini artırmayı başardı.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, yıl başından bu yana 11,3 milyar dolar kazanırken, Microsoft’un eski CEO’su Bill Gates servetini 1,3 milyar dolar artırdı.

WARREN BUFFETT ZİRVEDE

Teknoloji sektörünün aksine, yatırım dünyasının efsane ismi Warren Buffett, 13,4 milyar dolarlık kazancıyla 2025’in en çok kazanan milyarderi oldu.

ABD borsalarındaki sert düşüşlerin ardından Tesla, Nvidia, Alphabet ve Microsoft hisselerinin bugün de değer kaybetmesi bekleniyor.

Uzmanlar, piyasalardaki belirsizliğin devam edeceğini ve özellikle yapay zeka sektöründeki şirketlerin büyük dalgalanmalar yaşayabileceğini belirtiyor.