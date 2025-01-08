Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın aşırı sağ söylemleri kaygı yaratıyor

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:35

Sosyal medya platformu X’in (Twitter) sahibi, 20 Ocak’ta göreve gelecek yeni Trump yönetiminin danışmanı olması beklenen milyarder Elon Musk, tartışmalı siyasi çıkışlarıyla gündemde. Aşırı sağ ve komplo teorilerine yakın görüşleri bulunan Musk, son olarak sosyal medya hesabından İngiltere’de süren çocuk tacizi soruşturmalarıyla ilgili “Birleşik Krallık halkı ABD tarafından zalim hükümetlerinden özgürleştirilmelidir” başlıklı bir oylama açtı ve ülkenin başbakanı Keir Starmer’ın hapse atılması gerektiğini savundu.

Cezaevindeki İngiliz aşırı sağcı aktivist Tommys Robinson’ın serbest bırakılmasını da isteyen Musk, Almanya’daki erken seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif’e (AfD) açıktan destekte bulundu.

Avrupalı liderlerin ise X’teki algoritmaları kontrol eden Musk’ın Beyaz Saray üzerinde de etkin olmasıyla birlikte artan nüfuzunu farklı ülkelerdeki aşırı sağ partileri desteklemek için kullanmasından kaygılı olduğu belirtiliyor. Musk’ın ortağı Trump ise aynı süreçte Danimarka’ya bağlı Grönland’ın ve Kanada’nın ABD’ye bağlanması gerektiğine yönelik söylemlerde bulunuyor.

NEOLİBERAL POLİTİKALAR

Yeni ABD yönetimde söz sahibi olacak Musk’ın bu hamlelerinin, Washington’ın gelecek dönemdeki dış politikasına yönelik işaretler içerdiği yorumları yapılıyor. Londra Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Karabekir Akkoyunlu, “sınırsız zenginleşme sağlayan neoliberal sistemin ürünü” olduğunu söylediği Musk’ın otoriter liderleri desteklemesinin altında “uluslararası kuralları ve düzenlemeleri birer engel olarak görmesinin yattığı” değerlendirmesinde bulundu.

Akkoyunlu, “Diplomasi konusunda ne Musk ne de Trump herhangi bir sınır tanıyor. Diplomatik adap ve devletler arası gelenekleri önemsemiyorlar aksine bunlara zarar vermek için özel çaba sarf ediyorlar” dedi.

''UZUN VADELİ PLANIN OYUNCUSU''

SIYASET bilimci Dr. Karabekir Akkoyunlu, Trump-Musk ortaklığının çıkar üzerine kurulduğunu ve teknoloji milyarderinin bunu kullanarak dünyada kendi “teknoliberteryen” ideolojisini güçlendirmek istediğini söyledi. Akkoyunlu, “Musk, muazzam servetini kullanarak bir yandan daha önce hükümetlerin ve orduların kontrolünde olan stratejik sektörlerde söz sahibi olmaya, diğer yandan ideolojisini paylaşan aşırı sağ hareketleri destekleyerek küresel bir siyasi ağ kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda Trump, Musk’ın uzun vadeli küresel planının sadece bir oyuncusu. Sanki James Bond filmlerindeki kötü karakterler gibi” dedi.

Buna karşın Trump ve Musk ortaklığının zayıf noktalarına ilişkin konuşan Akkoyunlu, “Egosu büyük, narsist özellikleri ağır basan, denge ve fren mekanizmalarından yoksun, ultra zengin bu iki adamın uzun süreli bir işbirliği içinde olabileceğini hayal etmek zor” ifadelerini kullandı.