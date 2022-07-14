Teksas katliamında yeni ayrıntı! Sızdırılan polis görüntülerinin arkasından trajedi çıktı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:09

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Dün okula ait güvenlik kamerası görüntülerinin basına sızması sonrası bu iddia daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun okulun içinde hazır halde beklediği ancak saldırgana müdahale etmek için hiçbir girişimde bulunmadığı anlar yer aldı.

77 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünde bir polisin saldırgan hala okulun içerisindeyken el dezenfektanı kullandığı bir başka polisin ise saldırı devam ettiği sırada cep telefonu ile oynadığı görülmüştü.

Kısa sürede sosyal medyada tepkilerin hedefi olan görüntüdeki polisin kimliği belli oldu.

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, tepki çeken görüntünün arkasından bir aile trajedisi çıktı.

VURULAN EŞİ İLE SON GÖRÜŞMESİYMİŞ

Telefonunu kontrol ettiği görülen polisin, Memur Ruben Ruiz olduğu belirlendi. Ruiz'in o gün vurularak öldürülen Robb İlköğretim Okulu'nda öğretmen olan Eva Mireles'in kocası olduğu açıklandı.

Ruiz, karısını saldırgan Salvador Ramos'tan kurtarmak için sınıfa girmeye çalıştı ancak engellendi ve güvenlik gerekçesiyle binadan çıkarıldı.



