Teksas katliamında yeni ayrıntı! Sızdırılan polis görüntülerinin arkasından trajedi çıktı
ABD Teksas'ta aralarında öğrencilerin de bulunduğu 21 kişinin katlediğidiği bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda; saldırgan Salvador Ramos'a müdahale etmek için olay yerine giden polislere ait görüntüler sızmıştı.Sosyal medyada tepkilere neden olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kısa sürede ülke gündemine oturan görüntülerin arkasından bir aile trajedisi çıktı.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.
Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
Dün okula ait güvenlik kamerası görüntülerinin basına sızması sonrası bu iddia daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.
Görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun okulun içinde hazır halde beklediği ancak saldırgana müdahale etmek için hiçbir girişimde bulunmadığı anlar yer aldı.
77 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünde bir polisin saldırgan hala okulun içerisindeyken el dezenfektanı kullandığı bir başka polisin ise saldırı devam ettiği sırada cep telefonu ile oynadığı görülmüştü.
Kısa sürede sosyal medyada tepkilerin hedefi olan görüntüdeki polisin kimliği belli oldu.
Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, tepki çeken görüntünün arkasından bir aile trajedisi çıktı.
VURULAN EŞİ İLE SON GÖRÜŞMESİYMİŞ
Telefonunu kontrol ettiği görülen polisin, Memur Ruben Ruiz olduğu belirlendi. Ruiz'in o gün vurularak öldürülen Robb İlköğretim Okulu'nda öğretmen olan Eva Mireles'in kocası olduğu açıklandı.
Ruiz, karısını saldırgan Salvador Ramos'tan kurtarmak için sınıfa girmeye çalıştı ancak engellendi ve güvenlik gerekçesiyle binadan çıkarıldı.
Video Haberler
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
- İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Bankacılardan 'dolar/TL' yorumu
- 'Deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'
- İzmir’de çiftlik evinde cinayet
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!