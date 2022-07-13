Yeni görüntüler sızdı! Teksas Katliamı'nda skandal ayrıntı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:38

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulunda 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

ABD'deki silah yasası bu saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia gelmişti.

Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin, olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI SIZDI

Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddiayı destekleyen yeni görüntüler sızdı.

Görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun okulun içinde hazır halde beklediği ancak saldırgana müdahale etmek için hiçbir girişimde bulunmadığı anlar yer aldı.

SALDIRI SÜRERKEN ELLERİNİ TEMİZLEMİŞ!

Hürriyet'in New York Post'tan aktardığı habere göre, sızdırılan 77 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünde bir polisin saldırgan hala okulun içerisindeyken el dezenfektanı kullandığı görüldü.

Bir başka polisin ise saldırı devam ettiği sırada cep telefonu ile oynadığı görüldü. Aynı görüntülerde bazı polis memurlarının silah seslerinin gelmesi üzerine kaçtığı anlar da yer aldı.

Kısa sürede viral olan görüntülere tepkiler de gecikmedi. Binlerce ABD'li sosyal medya kullanıcısı polisin rahat tavırlarını eleştiri yağmuruna tuttu.

ÖLEN ÇOCUKLARDAN BİRİNİN BABASI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdahale etmediklerini açıklamıştı.

10 yaşındaki Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer vermişti;

"Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar."