Tekvando hocası cinayetle suçlandı: 'Aileyi öldürdü'
Avustralya'da dövüş sanatları eğitmeni olan Kwang Kyung Yoo, üç kişilik bir aileyi öldürdüğü iddiası ile tutuklandı.
49 yaşındaki Kwang Kyung Yoo isimli dövüş sanatları eğitmeninin, Tekvando stüdyosunda 7 yaşındaki bir çocuğu ve annesini, ardından başka bir yerde çocuğun babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Güney Koreli ailenin ölümü üzerine, eğitmen üçlü cinayetle suçlandı.
Yoo, kollarında ve karnında belirgin bıçak yaraları ile hastaneye başvurarak polise bir süpermarketin otoparkında saldırıya uğradığını söyledi. Ancak polis yaptığı araştırmada, Yoo'nun o esnada dövüş sanatları stüdyosunda çocuğa ve annesine saldırıp öldürdüğünü iddia etti.
Yoo'nun Sidney'deki Westmead Hastanesi'nde polis gözetiminde tutulduğu 5 dakikalık başucu duruşmasında kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.
Polis, Yoo'nun tekvando stüdyosunda düzenli olarak ders alan anne ve çocuğu tanıdığını belirtti.
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