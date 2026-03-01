Tel Aviv’de füze saldırısı: İran füzesi apartmana isabet etti

İran’dan ateşlenen bir balistik füzenin Tel Aviv’deki bir apartmana isabet etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gece saatlerinde meydana gelen saldırı, İsrail ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim sırasında İsrail’deki ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

40’lı yaşlarında olduğu belirtilen kadın, füzenin kıyı kentindeki apartmanına isabet etmesinin ardından ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri hastaneye sevk sırasında kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırı nedeniyle binada ve çevresinde ağır hasar meydana geldi.

Olayda 27 kişinin yaralandığı, iki kişinin durumunun orta, 25 kişinin ise hafif yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar çevredeki üç ayrı hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından iki aylık bir bebeğin ve kardeşinin de sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı. Yerel televizyon Kanal 12’ye göre yaralılar arasında yedi çocuk bulunuyor.

İsrail polisi ve itfaiye ekipleri, binada enkaz altında kalan başka kişilerin olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarını sürdürdü. Füze isabeti sonucu çevredeki bazı araçlarda da yangın çıktığı bildirildi.

İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

İsrail İç Cephe Komutanlığı, sivillere sığınaklara yakın kalmaları ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Eğitim faaliyetleri ve zorunlu olmayan iş yerleri geçici olarak durdurulurken, büyük toplantı ve etkinliklere de izin verilmeyeceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Haim Katz, ülkenin sağlık sisteminin acil durum düzenine geçtiğini açıkladı. Eğitim Bakanı Yoav Kisch ise okulların en az pazartesi akşamına kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Saldırı, İsrail ordusu ile ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı ortak operasyon başlatmasının ardından geldi. İsrail ordusu gece boyunca İran’daki balistik füze rampaları ve hava savunma sistemlerini hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberlere göre, operasyonun ilk 12 saatinde İran genelinde yaklaşık 900 saldırı düzenlendi. Aynı süreçte İran’ın yaklaşık 300 füze ateşlediği, bunların önemli bölümünün İsrail’i hedef aldığı belirtildi. Patlamaların Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da hissedildiği aktarıldı.