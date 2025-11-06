Tel Aviv - Kahire hattında kriz büyüyor: İsrail 'doğalgaz' kozunu masaya sürdü

İsrail son günlerde, Mısır’ın Sina Yarımadası’nda askerî yığınak yaptığı yönünde açıklamalarda bulundu. Bu iddiaların hemen ardından, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, iki ülke arasında imzalanan büyük doğal gaz anlaşmasını onaylamayabileceğini söyledi. Savunma Bakanı Katz ise İsrail-Mısır sınırının askeri bölge ilan edildiğini duyurdu.

Mısır kaynakları tarafından Al Arabiya'ya yapılan açıklamada, İsrail’den gaz anlaşmasının askıya alınmasına dair resmi bir bildirim alınmadığı, ayrıca enerji ihtiyacının, başka kaynaklardan karşılanabilecek durumda olduğu belirtildi.

Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan, “Kahire, Sina’daki kuvvetlerle ilgili olarak İsrail’e çok net mesajlar iletti” dedi.

"NETANYAHU İÇ KAMUOYUNA OYNUYOR"

Bölgesel güvenlik uzmanı Tümgeneral Wael Rabie, İsrail’in bu iddialarının 'dış tehdit algısı yaratmaya dönük bir propaganda' olduğunu söyledi.

Rabie, “Bu, Netanyahu’nun klasik taktiğidir: iç krizlerde dış düşman imajını öne çıkararak kamuoyunu oyalar” dedi.

Rabie’ye göre, İsrail Enerji Bakanı’nın açıklamaları da doğrudan Netanyahu’nun yönlendirmesiyle yapıldı.

"ANLAŞMANIN İPTALİ MISIR'IN LEHİNE"

Tümgeneral Rabie, İsrail’in geri çekilmesinin kendi zararına olacağını söyledi:

"Anlaşma, 2040’a kadar Leviathan sahasından 130 milyar metreküp gaz sevkiyatını kapsıyor ve milyarlarca dolarlık tazminat riski içeriyor. Bu yüzden İsrail’in vazgeçmesi kolay değil" diyen Rabie, olası iptalin Mısır açısından aşağıdaki dört nedenle avantajlı olacağını belirtti:

Petrol fiyatlarının yakın zamanda 50 dolar seviyesine düşmesi gazın cazibesini azaltacak.

seviyesine düşmesi gazın cazibesini azaltacak. Mısır, 2027 itibarıyla gazda kendi kendine yeterli hale gelecek.

itibarıyla gazda kendi kendine yeterli hale gelecek. Ülke, rüzgâr ve güneş enerjisine yönelerek gaz bağımlılığını azaltıyor.

El-Dabaa nükleer santralinin 2027’de üretime geçmesiyle enerji bağımsızlığı sağlanacak.

MISIR'IN SİNA'DAKİ ASKERİ VARLIĞI

Rabie, Mısır’ın Sina’daki askeri varlığının 1979 Barış Antlaşması’na uygun olduğunu vurguladı.

“Bu birlikler, terörle mücadele ve sınır güvenliği için orada bulunuyor. Görevleri İsrail ile koordine ediliyor” diyen Rabie, 2012–2013 yıllarında tarafların mutabakatıyla bölgeye ek birlikler gönderildiğini ve BM’nin Çok Uluslu Güç (MFO) birimlerinin bu durumu denetlediğini hatırlattı.

"İSRAİL ZARARLI ÇIKAR"

Eski Mısır Petrol Bakanı Osama Kamel, İsrail gazının artık Mısır enerji piyasasında belirleyici bir unsur olmadığını söyledi.

“İsrail, gaz ihracatını durdurursa bundan en çok kendisi zarar görür. Bu gelirler ekonomileri için kritik” diyen Kamel’e göre, Mısır hiçbir koşulda gaz meselesini siyasi baskı aracı olarak kabul etmeyecek. İsrail anlaşmayı askıya alırsa, bu karar İsrail parlamentosu (Knesset) ve İsrail halkı tarafından da tepkiyle karşılanacak.

MISIR'IN STRATEJİK PLANI

Mısır’ın, gaz tedarikini çeşitlendiren esnek bir enerji sistemi kurduğunu belirten Kamel, ülkenin bölgedeki tüm enerji dengelerine hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Kamel, sözlerine şöyle devam etti:

“Kahire, Doğu Akdeniz’deki üretici ülkelerle Avrupa ve Asya piyasaları arasında enerji merkezi olma hedefini sürdürüyor.”

Kamel, bu stratejinin Mısır’ı yalnızca enerji açısından değil, jeopolitik olarak da bölgesel bir güç merkezi haline getirdiğini söyledi.