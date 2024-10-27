Tel Aviv'de bir kamyon, otobüs durağına çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:37

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:30

İsrail'de Tel Aviv'in kuzeyindeki Glilot Kavşağı'nda bir kamyon, otobüs durağına çarptı.

Çarpma sonucu durakta bekleyen çok sayıda insanın yaralandığı aktarıldı.

Polis, kamyon şoförünün bölgedeki güvenlik güçleri tarafından vurularak “etkisiz hale getirildiğini” açıkladı.

Sağlık yetkilileri, Glilot Üssü yakınlarındaki bir otobüs durağında meydana gelen kamyon çarpmasının ardından 35 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Polisin ilk soruşturmasına göre, bir otobüs yolcuları indirmek için üssün dışındaki durakta durdu. Aynı anda bir kamyon, durağa ve oradaki insanlara çarptı.

İsrail basınındaki haberlere göre, yaralıların çoğu yakındaki bir müzeyi ziyaret etmek üzere otobüsten inen yaşlı vatandaşlar.

Herzliya yakınlarındaki Glilot bölgesi Mossad karargahının yanı sıra, aralarında yüksek profilli sinyal istihbarat grubu Birim 8200'ün de bulunduğu çeşitli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbarat birimlerine ev sahipliği yapmaktadır.