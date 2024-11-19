Tel Aviv’e füze saldırısı: 1’i ağır, 5 yaralı!

İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tel Aviv’e füze saldırısı: 1’i ağır, 5 yaralı!
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 00:41

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan füze saldırısı gerçekleştirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı görüldü.

İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi.

Yerel basına konuşan İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet olduğunu ve bir binanın yıkılma riskinin bulunduğunu belirtti.


Etiketler: #israil #Tel Aviv #füze

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