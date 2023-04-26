Telefonlarında çalan 'kıyamet alarmı' İngilizleri korkuttu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:46

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:01

Birleşik Krallık Hükümeti ''Dayanıklılık Programı''nın bir parçası olan alarm, yakınlarda 'hayati bir tehlike' olması durumunda halkı uyarmak üzere tasarlanmış geniş bir güvenlik sisteminin parçası olarak tanıtıldı.

Milyonlarca İngiliz 23 Nisan günü saat 15:00'te telefonlarında 10 saniye süren belirgin bir yüksek ses ve titreşimle uyarı alarmını aldı.

10 YIL SONRA UYGULAMAYA KONDU

İlk kez 2013 yılında Birleşik Krallık İşçi Partisi tarafından gündeme getirilen ve henüz uygulamaya konan bu hizmet, yakınlarda hayati tehlike arz eden acil bir durum olduğunda İngilizleri uyaracak.

Sistem ABD ve Kanada dahil olmak üzere pek çok ülkede halihazırda mevcut ve bu test, sistemin İngiltere'de uygulanmasının önünü açmaya yardımcı olacak.

Birleşik Krallık hükümeti tarafından binlerce kişiye gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu, yakınlarda yaşamı tehdit eden acil bir durum olduğunda sizi uyaracak yeni bir Birleşik Krallık hükümeti hizmeti olan Acil Durum Uyarı testidir. Gerçek bir acil durumda, kendinizi ve başkalarını güvende tutmak için uyarıdaki talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin. Bu bir testtir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur..."

İngiliz basınında yer alan haberlerde, alarmın ışık ve ses uyarılarını takiben, telefon sahiplerine acil durumla ilgili ayrıntıların yanı sıra ne yapmaları ve nasıl yardım almaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerin de gönderileceği belirtildi.

"SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNİ DAĞITABİLİR"

İngiltere'nin yeni Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden da yurttaşlara, alarmdan 'sola kaydırarak' ya da bildirim üzerindeki ''tamam'' tuşuna basarak uzaklaşabilecekleri konusunda güvence verdi.

Dowden açıklamasında, "Bu sistemin ulusal testle birlikte faaliyete geçmesi; araç setimize, hayati tehlike arz eden acil durumlarda halkı güvende tutmak üzere bir başka alet eklediğimiz anlamına geliyor. Hayatınızı kurtaran ses bu olabilir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlar, halkın aşırı hava koşulları, sel ve yangın gibi kriz zamanlarında ulusal alarm bildirimlerine alışmasını umuyor. Ancak eleştirmenler, alarmların özellikle sürücülerin dikkatini dağıtabileceği uyarısında bulunuyor.