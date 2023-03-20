'Kıyamet Deposu'nun içini sanal olarak gezmek mümkün

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 08:30

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 08:30

Yeni bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi, merak edenlerin, Dünya’nın tohumlarını felaketten ve çevresel yıkımdan korumak için Kuzey Kutbu'nda kurulan bir sığınak olan ve "Kıyamet Deposu" olarak bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu’nun (Svalbard Global Seed Vault) içinde gezinme imkanı tanıyor.

Çevrim içi deneyim, Virtual Tour Company tarafından tohum deposunun açılışının 15. yıl dönümü kapsamında bu ayın başlarında başlatıldı. Ücretsiz bir şekilde ve hiçbir bir kayıt gerektirmeden bu deneyime katılabiliyorsunuz.

Chip'te yer alan haberde kullanıcılar, sanki bir turda geziniyormuş gibi deponun dışını ve içini gezebiliyor. Ayrıca, bilgi sahibi olmanızı sağlayacak çok sayıda bilgi metni ve sesli rehber de bulunuyor.

Norveç Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından bölgesel gen bankası NordGen ve Crop Trust ile birlikte inşa edilen depo, uzak Arctic Svalbard takımadalarındaki, Norveç'in Spitsbergen adasında bulunuyor.

1.1 MİLYONDAN FAZLA TOHUM ÇEŞİDİ VAR

Karla kaplı bir tepenin yamacında yer alan depo, şu anda Dünya’nın hemen her ülkesinden 1,1 milyondan fazla tohum çeşidini barındırıyor. Tohumların büyük bir çoğunluğu, pirinç ve buğday gibi yaygın olarak yenen tahıllardan oluşuyor olsa da, aynı zamanda binlerce meyve, sebze, bitki ve kenevir ve afyon dahil diğer bitki örnekleri de depoda yer alıyor.

DEPONUN İÇİNİ GEZMEK İÇİN TIKLAYIN

DEPO NEDEN BU KADAR UZAKTA?

Numuneler, yaşlanmayı olabildiğince geciktirmek için -18°C'de saklanıyor. Deponun bu kadar uzakta bulunmasının sebeplerinden biri de Svalbard'ın doğal olarak soğuk olan havası. Ayrıca bu ada, insan faaliyetlerinin tehlikelerinden iyi bir şekilde izole edilmiş, ulaşım yollarına ve altyapıya iyi bağlanmış bir yer.

Bu deponun birincil görevi, Dünya’nın gelecekteki gıda arzını sağlamak için bitki genetik çeşitliliğini korumak olarak belirtiliyor. Web sitesine göre, bunu “dünyanın gelecekteki gıda arzını sağlamak için küresel topluluğun ortak çabasına katılan tüm gen bankalarından ve ülkelerden gelen tohum kopyalarının uzun vadeli depolanmasını” sağlayarak yapıyor.

Başka bir deyişle, ister kötü yönetim ve finansman kesintilerinden, ister savaş ve iklim değişikliğinden olsun, bir felaket durumunda dünya çapındaki tohumlar gen bankaları için sağlam bir yedek olarak korunuyor. Ancak biraz ironik bir şekilde, deponun iklim krizinin neden olduğu eriyen kalıcı buzlara karşı savunmasız olabileceğine dair bazı tahminler de bulunuyor.