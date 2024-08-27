Telegram'ın arkasındaki beyin: Pavel Durov Fransa'da neden tutuklandı?

Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:12

Rusya doğumlu teknoloji girişimcisi Pavel Durov, Telegram adlı mesajlaşma uygulamasının kurucusu olarak tanınıyor. Durov, cumartesi günü Paris'te tutuklanarak gözaltına alındı. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Durov’un tutuklanması siber suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram; WhatsApp, Signal ve iMessage gibi uygulamalarla rekabet eden bir mesajlaşma uygulaması. Birçok kullanıcı için, arkadaşlarla sohbet etmek için kullanılan basit bir platform.

Ancak, Telegram diğer birçok mesajlaşma uygulamasına kıyasla daha fazla sosyal ağ özellikleri sunuyor. Grup sohbetleri neredeyse sınırsız büyüklükte ve Telegram’ın yayın “kanalları” bireysel hesapları takip etme imkanı tanıyor. Bu kanallar, kullanıcıların gönderilere yorum bırakmalarına ve birbirleriyle etkileşime geçmelerine de olanak sağlıyor.

ŞİFRELEME TARTIŞMASI

Telegram’ın güvenliği konusunda bazı tartışmalar mevcut. Şirket, tüm içeriklerin 256 bit AES, 2048 bit RSA ve Diffie-Hellman anahtar değişimi gibi şifreleme teknikleriyle korunduğunu belirtiyor.

Ancak, Telegram’ın sunduğu şifreleme, end-to-end (e2e) şifreleme olarak bilinen standart şifrelemeden farklı. Bu durum, kullanıcıların mesajlarının Telegram tarafından okunabilir olmasına ve uygulamanın, kolluk kuvvetlerine diğer rakiplerinin sunduğu gibi bir mazeret sunamamasına yol açıyor.

DUROV NEDEN TUTUKLANDI?

Fransız yetkililer, Telegram'ın suç amaçlı kullanımını engelleme konusunda yetersiz kaldığını iddia ediyor. Soruşturma, yasa dışı işlemler, çocuk istismarı, dolandırıcılık ve yetkililere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlarla ilgili.

Tutuklama emri, Fransız çocuk koruma ajansı OFMIN tarafından çıkarıldı. Telegram, bu suçlamaların ardından Durov’un “gizleyecek bir şeyi olmadığını” belirten bir açıklama yaparak, bir platformun veya sahibinin platformun kötüye kullanılması nedeniyle sorumlu tutulmasının “saçma” olduğunu ifade etti.

Bu olay, diğer mesajlaşma hizmetlerinin de güvenlik politikalarını gözden geçirmelerine ve evrensel 'end-to-end' şifreleme kullanımını hızlandırmalarına neden olabilir. Durov’un tutuklanmasına yol açan olayların, endüstri standartlarına ne derece uyumlu olduğu ise hâlâ belirsizliğini koruyor.