Telegram: Durov’un saklayacak hiçbir şeyi yok

Telegram uygulamasına ait sosyal medya hesabından Pavel Durov’un gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır” denildi.

Telegram’dan Durov’un gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Telegram, Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere AB yasalarına uymaktadır, moderasyonu endüstri standartları dahilindedir ve sürekli gelişmektedir. Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yoktur ve Avrupa'da sık sık seyahat etmektedir. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır. Dünya çapında neredeyse bir milyar kullanıcı Telegram'ı iletişim aracı ve hayati bilgi kaynağı olarak kullanıyor. Bu durumun hızlı bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Telegram hepinizin yanında” denildi.

?? Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.



?? Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.



????? It is absurd to claim that a platform or its owner…