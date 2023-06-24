ABD'den Rusya açıklaması: Ortaklarımızla koordinasyon halindeyiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Rusya'daki durumu G7'deki meslektaşları ve Avrupa Birliği'nin diplomasi şefiyle görüştüğünü söyledi.
Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrısı yaparak gerçekleştirdiği girişimler devam ederken, ABD'den açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Rusya'daki durumu G7'deki meslektaşları ve Avrupa Birliği'nin diplomasi şefiyle görüştüğünü söyledi.
Miller, Blinken'ın, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin değişmeyeceği konusunda ortaklarına güvence verdi.
Miller, "ABD, durum gelişmeye devam ettikçe müttefikleri ve ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde olmaya devam edecektir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulamaya konulduğunu bildirdi.
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