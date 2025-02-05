Terör örgütü YPG/SDG, İsrail'den 'yardım' istedi: Bölgedeki rolü çok önemli olacak

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:03

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:03

Terör örgütü YPG/SDG'nin siyasi uzantılarından Suriye Demokratik Konseyi'nin elebaşlarından, "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dışilişkiler Sorumlusu" olarak da bilinen İlham Ahmed, Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları ile YPG/SDG arasındaki çatışmaların tırmanması üzerine İsrail'den Suriye'de rol oynamasını istedi.

Suriye'deki silahlı grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme hareketini reddettiklerini söyleyen Ahmed, “Suriye’nin kuzeyi ve doğunda özyönetim var, kıyı şehirleri özel bir statüye sahip ve Dürziler de kendilerini koruyan gruplar tarafından desteklenen kendi yönetimlerini kurdu. Eğer birisi tüm bu tarafları tek bir rejim altında toplamaya veya birleştirmeye çalışırsa, bu bir iç savaşa yol açar. Suriye'nin çeşitli bileşenleri bunu kabul etmeyecektir. SDG'nin savunma bakanlığının ya da resmi Suriye ordusunun bir parçası olması ama kendi özel statüsüne sahip olması konusunda bir sorunumuz yok. Tüm orduyu yönetme konusunda belli bir katılımı olması gerekir” dedi.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMAMASINI SAVUNDU

Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmaması gerektiğini savunan Ahmed, “HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması iki şeye yol açacaktır: HTŞ Suriye'nin tüm yönetimini ele geçirecek ve kendi sistemini kuracak, başkalarına hiçbir rol vermeyecek ve ideolojisini değiştirmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki terörle mücadele operasyonlarının, terör örgütü IŞİD'i “cesaretlendirdiğini” iddia eden Ahmed, “Yılın başında ABD'de çok sayıda IŞİD saldırısı oldu. Bölgemizde de IŞİD saldırılarının oranı artıyor. Türkiye'nin saldırıları IŞİD'i cesaretlendiriyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Trump yönetiminin bu konudaki tutumunun net olacağını düşünüyorum” dedi.

“İSRAİL İLE GÖRÜŞMEK ÇOK ÖNEMLİ”

İsrail'in, Suriye'de rol oynaması gerektiğini ifade eden Ahmed, “Ortadoğu'daki kriz, İsrail ve Yahudiler bir rol oynamadan bölgede demokratik bir çözümün gerçekleşmeyeceğini herkesin anlamasını gerektiriyor. Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliği herkesin çözüme dahil olmasını gerektiriyor ve İsrail de bunun taraflarından biri. İsrail'in rolü çok önemli olacak, dolayısıyla şu anda İsrail ile görüşmek çok önemli” diye konuştu.

ABD yönetiminin Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı almamasını umduğunu kaydeden Ahmed, çekilmenin olumsuz yansımaları olabileceğini ileri sürdü.

TELEFON GÖRÜŞMESİ

İlham Ahmed, geçtiğimiz ay İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ahmed, Suriye’deki geçiş hükümetinin Kürtlere eziyet ettiğini ileri sürerek, hükümetin Kürtleri sebepsiz yere tutukladığını iddia etti.

Ahmed, YPG/SDG’nin çekildiği bölgelerde can güvenliğinin kalmadığını öne süren Ahmed, Suriye Milli Ordusu’nun ele geçirdiği bölgelerde tutuklanan YPG/SDG'li teröristlerin mahkemeye çıkarılmadan infaz edildiğini ileri sürdü.

Saar ise, Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Saar, görüşmeye ilişkin, "Suriye'deki olayları ve durumu ele aldık. Suriye'deki Kürt azınlığın güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladım, çünkü hala saldırılarla karşı karşıyalar. Kürtler IŞİD'e karşı cesurca savaştılar. Uluslararası toplum onları radikal İslamcıların saldırılarından korumayı sağlamalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Savunma Bakanı Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Ebu Kasra, "SDG (PKK/YPG), Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli" ifadelerini kullandı.

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, YPG/SDG ile anlaşmazlığa dair, “Bence bu müzakereleri başarılı olana kadar gizli tutmalıyız, çünkü bu müzakerelerin başarılı olması ve sağlıklı bir tabloya ulaşılmasıyla ilgilenmeyen birçok taraf var. Bu nedenle, biraz çekingen olmalıyız. Diyalogların detaylarını bekliyoruz ve iyimserliğimizi koruyoruz” diye konuştu.