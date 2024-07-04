'Terörle bütüncül mücadele gerekli'

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Tespitler arasında “terör faaliyetleriyle mücadele konusunda bütüncül bir yaklaşım gereksinimi” maddesinin bulunması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’nın “2019-2023 Stratejik Planı”nda terörle bütünlükçü mücadele konusundaki benzer bir ifadeye, ‘ihtiyaçlar’ kısmında yer verilmişti. Bütünlükçü yaklaşım ihtiyacının hâlâ geçerliliğini koruduğu görüldü.

Ayrıca terörle mücadele konusunda uluslararası teşkilatlarda çalışan uzmanların sayısının artırılması da bir ihtiyaç olarak değerlendirildi.

