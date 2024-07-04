'Terörle bütüncül mücadele gerekli'
Muhalefet tarafından iktidarın çeşitli terör örgütlerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile mücadelede yetersiz kaldığı eleştirileri yapılırken Dışişleri Bakanlığı’nın 2024- 2028 Stratejik Planında terör örgütlerinin teknolojik gelişmelere erişimlerinin ve asimetrik saldırı kapasitelerinin artması risk olarak değerlendirildi.
Tespitler arasında “terör faaliyetleriyle mücadele konusunda bütüncül bir yaklaşım gereksinimi” maddesinin bulunması dikkat çekti.
Dışişleri Bakanlığı’nın “2019-2023 Stratejik Planı”nda terörle bütünlükçü mücadele konusundaki benzer bir ifadeye, ‘ihtiyaçlar’ kısmında yer verilmişti. Bütünlükçü yaklaşım ihtiyacının hâlâ geçerliliğini koruduğu görüldü.
Ayrıca terörle mücadele konusunda uluslararası teşkilatlarda çalışan uzmanların sayısının artırılması da bir ihtiyaç olarak değerlendirildi.
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