Bakan Fidan Kosova Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakan Fidan, Hırvatistan'da Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla bulunduğu Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Dubrovnik’te düzenlenen Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.
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