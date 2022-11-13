Tesla Çin'de gerçekleşen kazayı soruşturmaya yardım edecek
ABD'li otomobil üreticisi Tesla, iki kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı kazayı soruşturan Çin polisine yardım edeceğini açıkladı.
Elektrikli otomobil Tesla'nın model Y aracı, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çin polisi, iki kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı haberlerinin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Jimu News'in haberine göre, Tesla markasının Y modeli otomobil, bir motosikletli ve bir liseli kızın ölümüyle sonuçlanan kazaya sebep oldu.
Reuters'ın haberine göre, Tesla'dan Çin polisine yardım edeceği bilgisi geldi. Tesla, "Polis şu anda bu kazanın ardındaki gerçeği tespit etmek için üçüncü taraf bir ekspertiz kurumu arıyor ve biz de gerekli her türlü yardımı aktif olarak sağlayacağız" dedi ve "söylentilere" inanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Habere göre, sürücünün ismi açıklanmayan bir akrabası, 55 yaşındaki sürücünün ailesine ait dükkanın önünde durmak üzereyken fren pedalında sorun yaşadığını iddia etti.
Tesla, iddiayı redderken fren sistemiyle ilgili sorunlar hakkında yapılan yorumların tutarsız olduğunu ve Tesla'nın itibarına zarar verdiğini söyledi.
Tesla ayrıca, iddia sahibinin mahkeme tarafından kamuoyu önünde özür dilemesini ve firmaya tazminat ödemesini istedi.
Tesla daha önce de Çin'de fren arızası iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.
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