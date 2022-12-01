Tesla elektrikli TIR üretimine hazırlanıyor
ABD'li otomobil üreticisi Tesla, daha uzun menzilli TIR tasarladı. Tesla, bu araç ile elektrikli ağır vasıta pazarına hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor.
Elon Musk önderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Nevada'daki üretim tesisinde "Semi" adını verdiği ilk elektrikli TIR'ın teslimatına hazırlanıyor.
Musk'ın 2017'de prototipini tanıtmasından bu yana merakla beklenen Semi'nin, 2024 yılına kadar 50 bin adet üretilmesi hedefleniyor.
AFP'nin haberine göre, Tesla'nın CEO'su Musk, Twitter'daki paylaşımında Semi için "81 bin pound (yaklaşık 37 ton) ağırlıkla 500 mil (800 kilometre) yol kat etti" açıklamasında bulundu.
Tesla, rakiplerinin satışta olduğu piyasaya en yüksekten girmeyi hedefliyor.
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