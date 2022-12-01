Tesla elektrikli TIR üretimine hazırlanıyor

01 Aralık 2022 Perşembe, 12:40

Elon Musk önderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Nevada'daki üretim tesisinde "Semi" adını verdiği ilk elektrikli TIR'ın teslimatına hazırlanıyor.

Musk'ın 2017'de prototipini tanıtmasından bu yana merakla beklenen Semi'nin, 2024 yılına kadar 50 bin adet üretilmesi hedefleniyor.

AFP'nin haberine göre, Tesla'nın CEO'su Musk, Twitter'daki paylaşımında Semi için "81 bin pound (yaklaşık 37 ton) ağırlıkla 500 mil (800 kilometre) yol kat etti" açıklamasında bulundu.

Tesla, rakiplerinin satışta olduğu piyasaya en yüksekten girmeyi hedefliyor.