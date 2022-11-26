Tesla binlerce aracını geri çağırdı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e satılan 67 bin 698 adet 'Model S' ile 'Model X' marka elektrikli otomobili üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e satılan 67 bin 698 aracı geri çağırdı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, araçlardaki pil yönetim sistemini etkileyen yazılım sorunları nedeniyle 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2020 tarihleri arasında Çin'e satılan 67 bin 698 adet Model S ve Model X otomobilin geri çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, araçlardaki yazılım ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği belirtildi.
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