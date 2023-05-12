Tesla, satılan 1,1 milyon aracını geri çağıracak
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Çin'de satılan 1,1 milyon elektrikli otomobili, hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağıracağı duyuruldu.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, araçlarda gaz pedalına uzun süre derin basıldığında uyarı verilmesini ve sürücünün yenilemeli fren sistemine geçmesini engelleyen yazılım hataları tespit edildi.
Çarpışma riski yaratabilecek bu hatalar nedeniyle, ithal "Model X", "Model S" ve "Model 3" ile şirketin Şanghay şehrindeki fabrikasında Ocak 2019 ile Nisan 2023 arasında üretilen "Model 3" ve "Model Y" marka araçlar, düzeltmeler için 29 Mayıs'tan itibaren geri çağrılacak.
Şirket, hataları kablosuz yazılım güncellemeleriyle düzeltecek.
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