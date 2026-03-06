The Economist’in yeni kapağı tartışma yarattı: Stratejisi olmayan bir savaş

Dünyanın önde gelen haftalık dergilerinden The Economist, yeni sayısının kapağında Orta Doğu’daki gelişmelere yer verdi.

Derginin 7 Mart 2026 tarihli kapağında yer alan “A war without a strategy” başlığı, ABD ve müttefiklerinin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların net bir stratejiye dayanmadığı yönündeki eleştirileri gündeme taşıdı.

Dergide yayımlanan analizde, Orta Doğu’daki gerilimin daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığına dikkat çekildi.

Analizde ayrıca, İran’la yaşanan askeri gerilimin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ekonomi ve enerji piyasalarını da etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

The Economist’in Mart sayısında Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra farklı küresel başlıklara da yer verildi.

Dergide ABD siyasetindeki gelişmeler, yapay zekâ teknolojileri, Çin ekonomisi ve Avrupa’nın ekonomik reform ihtiyacı gibi konulara ilişkin analiz dosyaları da bulunuyor.