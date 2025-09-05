The Economist: Yangın, deprem, enflasyon… Türkiye turizmi nereye gidiyor?

The Economist’in aktardığına göre, Türkiye’nin turizm merkezleri olan Akdeniz ve Ege kıyıları, son beş yıldır aralıksız devam eden orman yangınlarıyla ağır kayıplar yaşadı. Bu yıl ise bölgede yüzlerce küçük deprem meydana geldi ve olası büyük deprem ihtimali endişe yaratıyor. Pandemi döneminde ziyaretçi sayısının yüzde 90 düştüğünü hatırlatan dergi, sektörün tam toparlanamadan yeni krizlerle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

ENFLASYON CAZİBEYİ DÜŞÜRDÜ

Habere göre, Türkiye uzun yıllardır 'ucuz tatil destinasyonu' olarak bilinse de yüzde 33,5’e ulaşan enflasyon bu algıyı zedeliyor. Kur avantajı kâğıt üzerinde cazip görünse de otel dışındaki fiyat artışları turistleri zor durumda bırakıyor. Marmarisli otelci Mustafa Deliveli, “Misafirler artık dışarı çıkmak yerine otelde kalmayı tercih ediyor” sözleriyle tabloyu özetliyor.

The Economist’in analizinde, turistlerin giderek daha fazla 'her şey dahil' otelleri seçtiği belirtiliyor. Bu durum küçük otelleri, pansiyonları ve yerel esnafı olumsuz etkiliyor. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kırt, “Eskiden apartlarda kalan uzun süreli tatilciler bile artık her şey dahil otelleri seçiyor” dedi.

Dergiye göre, Türkiye’nin en büyük turizm merkezi Antalya bile gerilemeden etkilendi. 2025’in ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 30 düşüş yaşandı. Yüksek enflasyon nedeniyle iç turizmde de daralma gözleniyor. Türk turistlerin bir kısmı ise Yunan adalarını tercih ediyor. Geçen yıl başlatılan kapıda vize uygulaması ve fiyatların Türkiye’den daha düşük olması, Yunanistan’ı cazip hale getiriyor.

MUHALEFETE YÖNELİK BASKILAR VE TURİZM

The Economist’in haberinde, Türk turizminin içinde bulunduğu durum şu sözlerle özetleniyor: