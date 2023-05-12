The Guardian: 'Erdoğan otoritesinin sonu mu?'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:32

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:45

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine 2 gün kaldı. Sayılı günler kalan seçime ilişkin The Guardian gazetesi, "Başa baş bir yarış, cumhurbaşkanının yirmi yıllık iktidarını sona erdirebilir ve ülke için derin sonuçlar doğurabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ardından yenilgiye uğraması, Türkiye'nin demokrasi ve daha fazla özgürlüğe doğru geri dönmesini sağlayabilir" ifadesinde bulunan The Guardian, "Cumhurbaşkanı'nın bir başka zaferi ise Türkiye'nin düpedüz otokrasiye kaymasına, Cumhurbaşkanı ve AKP'nin saldırıları nedeniyle zaten ağır hasar görmüş olan temel kurumların ve sivil toplumun yok olmasına yol açabilir" yorumu yaptı.

The Guardian, anketlerin muhalefet koalisyonunu önde gösterdiğini ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin Millet İttifakı'nın şansını arttırabileceğini söyledi. Seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan lehine sonuçlanabileceğini belirtti.

"Seçimler tam anlamıyla özgür ve adil değil" vurgusunda bulunan İngiliz gazete, YSK'nın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ikinci seçime kalması kararının, Erdoğan'dan geldiğini ve Erdoğan'ın yargıya gözdağı verdiğini söyledi.

"HAYALPEREST DÜŞÜNCENİN KİMSEYE FAYDASI OLMAYACAKTIR"

Erdoğan'ın, Gezi eylemlerinin ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından siyasi baskısını arttırdığını, gazetecileri ve muhalifleri hapse attığını ifade eden The Guardian, "çoğu zaman muhalifleri 'terörist' olarak nitelendirdi ve kadın, LGBTİ+ ve diğer sivil hakları aşındırdı" dedi.

Muhalif seçmenin, "aşırı yükselen enflasyonu ve dibe vurmuş TL'yi" Millet İttifakı'nın yeniden düzene sokacağına inandığını aktaran The Guardian, ayrıca "Millet İttifakın 2 milyon mülteciyi iki yıl içinde Suriye'ye geri gönderme vaadi ise rahatsız edici ve utanç verici" ifadesinde bulundu.

The Guardian'ın değerlendirmesi şu yorum ile son buldu:

"Türkiye'nin kalan özgürlüklerine yönelik acil tehlikeler göz önünde bulundurulduğunda, demokrasiye doğru atılacak her adım memnuniyetle karşılanmalı ve desteklenmeli. Ancak bu destek, yeni hükümetin neleri başarabileceği ve başaracağı konusunda ne abartılı beklentilere dayanmalı ne de tamamen eleştirel olmalıdır. Hayalperest düşüncenin kimseye faydası olmayacaktır."