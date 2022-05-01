The Guardian'dan dikkat çeken Erdoğan analizi: 'Onun bize, bizim ona olduğundan daha çok ihtiyacı var'
İngiliz The Guardian gazetesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4.5 sene sonra gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin, "Onun bize, bizim ona olduğundan daha çok ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.
The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov tarafından kaleme alınan analizde Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı bir araya getiren görüşmede "garip kucaklaşmalar ve sahte gülümsemeler" olduğunu belirtilirken, "Geride kalan üç senede bu iki lideri aynı odada görmek düşünülemezdi" denildi.
Chulov, "Erdoğan, rakibinin sarayında olmaktan memnun duruyordu. Suudi Veliaht Prensi ise ödül kazanmış bir adam gibi duruyordu" değerlendirmesinde bulundu.
The Guardian muhabiri, ekonomik büyüme ihtiyacının ağır bastığını, Erdoğan'ın da bu yüzden Riyad'la ilişkileri düzeltmeye yöneldiğini ifade etti.
Chulov, Erdoğan'ın Cidde'de "iki ülke arasında hiç sorun yokmuş gibi karşılandığını" ve Suudi yetkililerin durumdan çok memnun olduğunu ifade etti. The Guardian'a konuşan bir Suudi yetkili, "Onun bize, bizim ona olduğundan daha çok ihtiyacı var. O bize geldi. Duruşu ona milyarlara mal oldu. Herhangi bir ticaret bizim şartlarımıza göre olacak" dedi.
T24'te yer alan habere göre, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen bir ekip tarafından öldürülmüş; cinayet Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin soğumasına sebep olmuştu. Chulov, ilişkilerin açılmasına sebep olan cinayetin ziyarette bir kere bile gündeme gelmediğini belirtti.
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