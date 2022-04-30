CHP'li Ali Öztunç'tan Erdoğan'a tepki: "Devletin uçağına binip, devletin parası ile konaklayıp umre olmaz, kabul olmaz"

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'daki umre ziyaretine tepki gösterdi.

Öztunç, "İki gündür Suudi Arabistan'da Sayın Cumhurbaşkanı. Hani katildi bunlar? Hani Kaşıkçı cinayeti? ‘Biz enayi miyiz’ diyordunuz. Şimdi ne oldu da koşa koşa Arabistan'a gittiniz üç beş dolar için. Hadi onu da geçtik. Umre yapmışsınız. Allah kabul etsin, eyvallah. Soruyorum; bunu devletin parası ile mi yoksa kendi paranızla mı yaptınız? Eğer devletin parası ile yaptıysanız burada bir sorun var. Orada herkesin hakkı var. Herkesten helallik almak zorundasınız. Bir kişi 'helal etmiyorum' derse o umre olmaz. Kabul olmaz. Kendi paranla yaptıysan eyvallah orada bir sıkıntı yok. Ancak devletin uçağına binip, devletin uçağıyla bakanlar, maaile, hep beraber Sudi Arabistan'a gidip, devletin imkanları ile konaklayıp, devletin imkânları ile umre olmaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'daki Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'nün açılışına katılan CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine tepki gösterdi.

"DÜNE KADAR KATİL DEDİKLERİNİN AYAĞINA GİDİYORLAR"

Öztunç şunları söyledi: