The Script'in gitaristi Mark Sheehan 46 yaşında yaşama veda etti

Yayınlanma: 15.04.2023 - 12:54

Güncelleme: 15.04.2023 - 12:54

Solist Danny O'Donoghue ve davulcu Glen Power ile birlikte 2001 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de The Script adlı rock grubunun temellerini atan 46 yaşındaki gitarist Mark Sheehan, 14 Nisan günü erken saatlerde hastanede hayatını kaybetti.

Grup sosyal medya sayfalarından yaptığı açıklamada: "Çok sevilen bir koca, baba, kardeş, grup arkadaşı ve dost Mark Sheehan kısa hastalığının ardından bugün hastanede vefat etti. "Hayranlarından, bu trajik zamanda Sheehan ailesinin mahremiyetine saygı göstermelerini rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Solist O'Donoghue, Sunday World'e açıklamasında: "O kadar uzun bir zamandır The Script'in lokomotifiydi ki [ona] eğer ailene biraz zaman ayırmak istiyorsan başımın üstünde yerin var ve bunu yapman konusunda ısrar ediyorum" dediğini aktardı.

Sheehan eşi Rina'ya duyduğu sevgiden her zaman açıkça bahsetmişti. Çiftin Cameron, Avery ve Lil adında üç çocuğu var.

Sheehan'ın ölüm nedeni veya hangi hastalığa yakalandığı henüz bilinmiyor.

CUMHURBAŞKANI MESAJ YAYINLADI

İrlanda cumhurbaşkanı Michael D Higgins, Sheehan'ın İrlanda'nın dünya sahnesindeki müzikal başarısının "olağanüstü bir örneği" olduğunu söyledi.

İrlandalı sunucu Laura Whitmore, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Mark tanışabileceğiniz en iyi ve en yetenekli adamlardan biriydi" ifadelerine yer verdi.

İrlandalı pop ikilisi Jedward ise Instagram'dan paylaştığı mesajlarında: "İrlanda müzik endüstrisindeki ve dünya çapındaki herkes kaybınızın yasını tutuyor. Huzur içinde uyu Mark; neslimizin en ikonik İrlandalı gruplarından birinde yetenekli bir müzisyendin..."