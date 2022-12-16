Ünlü rock grubu The Young Rascals'ın bateristi Dino Danelli yaşamını yitirdi

'Good Lovin', 'Groovin', 'A Beautiful Morning' gibi parçalarıyla ünlenen The Young Rascals grubunun bateristi Dino Danelli, 78 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 17:50
Ünlü rock grubu The Young Rascals'ın bateristi Dino Danelli yaşamını yitirdi
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1960'lı yıllarda 'Tarihin en büyük takdir edilmemiş rock davucularından biri' olarak anılan 78 yaşındaki Dino Danelli, New York'ta yaşamını yitirdi. 

Acı haberi, The Rascals grubunun eski gitaristi Gene Cornish duyurdu.

Cornish, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Dino Danelli'nin yaşamını yitirdiğini size kırık bir kalple bildirmek zorundayım. O benim kardeşim ve gördüğüm en iyi davulcuydu. Şu anda yıkılmış durumdayım. Huzur içinde yat Dino, seni seviyorum."

1964 yılında müzik dünyasına adım atan Danelli, birçok başarıya imza atmıştı.


Dino Danelli The Young Rascals rock müzik baterist

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