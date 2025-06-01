The Times: Zelenski ile Kiev Belediye Başkanı Kliçko savaş halinde

İngiliz gazetesi The Times, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin açık bir siyasi savaşa dönüştüğünü yazdı.

Habere göre, Zelenski savaşın ilk aylarında başkentin askerî yönetimini Kliçko’nun elinden alarak sivil yönetimde de fiili gücü devraldı.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun, Kliçko’nun ekibinden yedi kişiyi tutukladığı, üç kişi hakkında daha soruşturma yürüttüğü bildirildi. Bu operasyonlar, merkezi yönetimin Kiev Belediyesi üzerindeki baskıyı artırdığı yorumlarına yol açtı.

"BU, SAVAŞ BAHANESİYLE DEMOKRASİYE DARBE"

Kiev Belediye Başkanı Kliçko ise Zelenski yönetimini, belediye meclisinin yasal çoğunlukla toplanmasını engellemekle suçladı.

Kliçko, şehir yönetimine yönelik yapılan polis baskınlarının, sorgulamaların ve “uydurma davaların” belediyenin işleyişini felce uğrattığını söyledi.

Kliçko, “Bir zamanlar otoriterlik kokuyordu, şimdi kötü kokuyor” ifadelerini kullandı.

The Times’a göre, bu çatışma yalnızca idari değil, aynı zamanda kişisel. Kliçko’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı planladığı konuşulurken, Zelenski’nin kendisine yönelik eleştiriler sonrası Kliçko’ya doğrudan saldırdığı aktarıldı.

Zelenski'nin savaş yetkilerini demokratik mekanizmaların üzerinde kullanması, muhalifleri tarafından "güç gaspı" olarak yorumlanıyor.

KLİÇKO'DAN ZELENSKİ'YE SUÇLAMALAR

Kliçko, yalnızca Kiev’de değil, diğer belediye başkanlarının da merkezi yönetimin baskısı altında olduğunu belirterek, Zelenski’nin savaş bahanesiyle tüm ülke genelinde gücü tek elde topladığını savundu.

Zelenski’nin atadığı Kiev Askerî Yönetimi Başkanı Timur Tkaçenko ise, başkentteki yolsuzlukların “şehir yönetiminin bilgisi ve katkısı olmadan mümkün olamayacağını” söyledi.

The Times, Ukrayna’daki bu siyasi ve idari krizin, özellikle savaş döneminde ABD’den gelen milyarlarca dolarlık askeri ve mali yardımların ne şekilde kullanıldığı konusunda Washington’da da rahatsızlık yarattığını yazdı.