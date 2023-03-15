Cumhuriyet muhabiri Rıfat Kırcı, Hatay'daki durumu anlattı: 'Her yerde kayıp ilanları var'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:57

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 18:08

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem, Türkiye'yi yıkıma uğrattı. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinden 11 ili etkileyen felakette, zamanında müdahale edilememesi sonucu, 48 bin 448 yurttaş hayatını kaybetti, yüz binlerce yurttaş yaralandı.

Depremden etkilenen illerden Hatay, ağır bir yıkıma uğradı. AFAD, Hatay'a depremin ilk günlerinde ulaşamadı. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı, depremin 37. gününde, Hatay'da hala pek çok sorun olduğunu ifade etti.

"HATAY HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞMÜŞ"

Hatay'ın terk edildiğine dikkat çeken Cumhuriyet muhabiri Rıfat Kırcı, "İstisnasız tüm binalar terk edilmiş durumda. İlçe merkezi tamamen boşaltılmış. İnsanlar çadır kentlerde kalıyorlar, bazıları da tarım alanlarındaki seralarını boşaltıp barınma alanı yapmışlar. Enkazlar kaldırılmış değil, sadece geçiş yolunu açmak amacıyla enkazlar kenara itilmiş. Hatay bir 'hayalet şehire' dönüşmüş" dedi.

AFAD'ın bölgede çadır dağıtıyor olmasıyla birlikte, çadırların direkt zemin üzerine kurulduğunu ifade eden Kırcı, bu sebeple çadırların yağmur yağdığında su altığını söyledi. Öte yandan, yurttaşlar, barınma alanlarının sağlıklı ve sürdürülebilir olmamasından şikayetçi, bunun yanında bölgedeki sağlık hizmeti de yeterli değil, hastalığı olan depremzedeler zorlanıyor.

"ÖLENLERİN KOKUSU GENİZ YAKIYOR"

Rıfat Kırcı, "Enkazların çoğuna hiç dokunulmamış, sadece yolu açmak için kenara çekmişler. Çok ağır bir koku var. Bazı enkazlarda benim daha önce hiç burnuma gelmeyen insanın genzini yakan bir koku var. Buradaki yurttaşlar kokunun kaynağının, hayatını kaybeden yakınları olduğunu söylüyor. Enkaz kaldırma çalışmasının ne kadar süreceği de merak konusu. Konuştuğumuz bir depremzede, kendi sokaklarında enkaz kaldırma çalışmalarının bir hafta sonra başlayacağını söyledi. Bahsedilen mahallede neredeyse yıkılmayan bina yok" şeklinde konuştu.

Hatay'ın genelinde kayıp ilanlarının dikkat çektiğini söyleyen Rıfat Kırcı, "Birçok yerde kayıp ilanları var. İnsanlar bir şekilde fotoğraflı çıktılar almayı başarıp en görünür alanlara yerleştirmişler. Çadır kentlerin girişlerine ya da yemek dağıtılan mobil alanlara asmışlar" diyerek, açıklanan rakamların enkazlara müdahale edildikçe artabileceğinin altını çizdi.