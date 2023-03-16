Cumhuriyet muhabiri Rıfat Kırcı, Şanlıurfa'daki son durumu aktardı: Sel suları çekildi, geriye acı kaldı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 20:16

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 20:29

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından Şanlıurfa'yı bu defa sel felaketi vurdu. Kentte birçok bölgeyi su basarken 14 can kaybı meydana geldi. Kayıp 4 kişinin aramasına devam edilen Şanlıurfa'da, çekilen sel sularının ardından görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

'BATAKLIĞA GİREREK AİLEMİZİ KURTARDIK'

Şanlıurfa'da halk, AFAD'ın uyarılarına rağmen yetkililerin herhangi bir önlem almadığına dikkat çekti, tepkisini dile getirdi. Bir yurttaş, "Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürü, Kaymakamlar ve Vali, bu olayların meydana gelmesinde en büyük neden olan kişilerdir. AFAD'ın uyarılarına rağmen hiç kimse tedbir almammış. Dün saat 7.30'da 40 santimetre bataklığa girerek gelinimi, kızımı, üç torunumu ve kayınpederini kurtarmaya çalıştık. Herhangi bir yardım yok, Urfa'da Hilvan kazasını aradık, oradan arkadaşlar kepçe gönderdi, çocuklarımızı kurtardık. O kepçe sayesinde 3 aile daha kurtarıldı" dedi. Can kaybı yaşanmasa da mal kaybının olduğunu dile getiren yurttaş, evlerin içinde hala su olduğunu söyledi.

BEN DEPREMZEDEYİM CANIM YANIYOR

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, su basan Abide Köprülü Kavşağı ve Piazza'nın olduğu bölgede plansızlığa dikkat çeken bir yurttaş ise "Dere yatağına yapılmış bir müzenin altına otopark yapılır mı? Yapıtınız, buraya bir önlem alınmaz mı?" diyerek yetkililere seslendi. Afetzede yurttaş, sargı içindeki ayağını göstererek "Ben depremzedeyim, ayağıma basamıyorum. Canım yanıyor, üstüne malım gitti. Orada da canım yandı. Allah yapanların yanına koymasın" dedi.

YURTTAŞ KENDİ İMKANLARIYLA YARALARINI SARIYOR

Öte yandan kentin birçok bölgesinde sel sularının çekilmesiyle iş makinaları çalışmalarını sürdürürken bazı bölgelerde yurttaşlar kendi imkanlarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor.