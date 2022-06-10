THY açıkladı: O ülkeye girişte Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 17:56
THY açıkladı: O ülkeye girişte Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kazakistan'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi verilerek, "Kazakistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadeleri kullanıldı.


THY Kazakistan
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