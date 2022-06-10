THY açıkladı: O ülkeye girişte Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kazakistan'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi verilerek, "Kazakistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu